Super Boss казино: начало игры

Регистрация в казино Super Boss
Играть в демоверсии разрешается без прохождения процедуры. Это удобно для пользователей, желающих получить первое представление о сайте. Однако для запуска автоматов на реальные денежные средства необходимо пройти регистрацию, пополнить счет и присоединиться к бонусной программе (по желанию геймера). Алгоритм действий для желающих стать клиентами игрового ресурса простой, он понятен даже новичкам гэмблинга:
- Зайти на официальный сайт онлайн-казино или рабочее зеркало.
- Выбрать язык интерфейса.
- Ознакомиться с правилами и положениями игорного заведения (активная ссылка на соответствующий раздел сайта находится в нижней половине главной страницы).
- Задать вопросы операторам технической поддержки, если самостоятельно ответ найти не удалось.
- Перейти во все разделы портала для знакомства с возможностями, предлагаемыми оператором.
- Кликнуть по кнопке «Регистрация», находящейся в закрепе на самом верху с правой стороны любой страницы ресурса.
- Выбрать способ регистрации (привязка нового игрового счета к аккаунту Gugle или заполнение регистрационной формы).
- Следовать указаниям системы.
Если пользователь выбирает второй вариант (заполнение анкеты). То регистрация разбивается на несколько этапов. Сначала предлагается вписать адрес электронной почты и придуманный пароль. Далее надо согласиться с правилами и условиями пребывания на сайте казино. Затем следует выбрать страну нахождения и валюту счета с последующим указанием номера мобильного телефона. После этого вся информация отправляется администрации, а будущий клиент подтверждает открытие нового счета, перейдя по ссылке, которая присылается на указанный адрес почты. Став зарегистрированным посетителем, геймер должен зайти в личный кабинет. Это необходимо для последующего прохождения верификации. Подробности, связанные с ЛК клиента азартного клуба, будут представлены ниже.
Основные характеристики Супер Босса
|Названия
|SuperBoss Casino
|Основано
|В 2020 году
|Приветственный бонус
|100% бонуса к депозиту, до 35750$ + 100 фриспинов
|Языки интерфейса
|Русский, английский, казахский, украинский и др.
|Управляющая компания
|XO Corporation N.V.
|Лицензия
|Кюрасао 8048/JAZ2020-021
|Доступные валюты
|Доллары, евро, тенге, гривны, рубли и др.
|Виды развлечений
|Слоты, рулетки, блэкджек, Live-казино, краш-игры, ставки на спорт
|Провайдеры
|NetEnt, Pragmatic Play, Play`n Go, Playson, Spinomenal и др.
Как не сложно заметить, все характеристики клуба, указанные выше, подтверждают, что оператор игорного заведения очень серьезно относится к своему заведению. Точнее, к пользователям, решившим стать клиентами. Особое внимание владелец казино уделяет бонусной программе, которая действительно выглядит привлекательно для всех категорий гэмблеров, вне зависимости от уровня подготовленности.
VIP-статусы в казино онлайн Супер Босс
|Название
|Кешбэк
|Подарок на День рождения
|VIP турниры
|Магазин бонусов
|VIP-бонусы в магазине
|Личный VIP менеджер
|Новичок
|Нет
|Нет
|Нет
|Доступно
|Нет
|Нет
|Новичок Pro
|2% вейджер – х10
|Нет
|Нет
|Доступно
|Нет
|Нет
|Новичок Max
|3% вейджер – х10
|Нет
|Нет
|Доступно
|Нет
|Нет
|Игрок
|3% вейджер – х8
|Да
|Нет
|Доступно
|Нет
|Нет
|Игрок PRO
|4% вейджер – х8
|Да
|Нет
|Доступно
|Нет
|Нет
|Игрок Max
|5% вейджер – х8
|Да
|Нет
|Доступно
|Нет
|Нет
|Мастер
|6% вейджер – х6
|Да
|Да
|Доступно
|Да
|Нет
|Мастер Pro
|6% вейджер – х6
|Да
|Да
|Доступно
|Да
|Нет
|Мастер Max
|7% вейджер – х6
|Да
|Да
|Доступно
|Да
|Нет
|Эксперт
|7% вейджер – х4
|Да
|Да
|Доступно
|Да
|Да
|Эксперт Pro
|8% вейджер – х4
|Да
|Да
|Доступно
|Да
|Да
|Эксперт Max
|9% вейджер – х4
|Да
|Да
|Доступно
|Да
|Да
|SuperBoss
|9% вейджер – х3
|Да
|Да
|Доступно
|Да
|Да
|SuperBoss Pro
|11% вейджер – х2
|Да
|Да
|Доступно
|Да
|Да
|SuperBoss Max
|12% вейджер – х1
|Да
|Да
|Доступно
|Да
|Да
Итак, после изучения представленной выше таблицы даже не самый сведущий игрок поймет, что более высокий статус позволяет получить существенные преимущества. Это выражается в повышенном проценте кешбэка с одновременным снижением коэффициента вейджера. Такое сочетание позволяет минимизировать расходы. В частности, уменьшить общую сумму потерь в несколько раз! Вывод: если геймер хочет получить больше, он должен регулярно посещать азартную площадку, пополнять счет и играть на деньги. Важно!!! Это можно делать только в том случае, если пользователь не имеет склонность к игровой зависимости, т.к. в противном случае существует высокая вероятность, стать лудоманом.
Вход в личный кабинет игрока
Ранее мы уже писали, что после прохождения регистрации, геймер должен войти на сайт игорного заведения и посетить личный кабинет. По сути, речь идет о месте, где игрок всегда может получить необходимую информацию о своем счете и/или совершить какие-то действия. Итак, что доступно в ЛК геймера? Здесь можно инициировать начало прохождения верификации. Это важно для играющих по-крупному, т.к. вывод с депозита больших сумм возможен только после подтверждения личности. Также в личном кабинете доступно узнать:
- состояние игрового счета;
- историю ввода/вывода денежных средств;
- сведения о полученных, использованных и действующих в данный момент бонусах.
Это краткий список, который на самом деле гораздо более обширный. Соответственно, став зарегистрированным пользователем, всем геймерам рекомендуется посетить личный кабинет и ознакомиться со всем, что там имеется.
Пополнения счета в Супер Боссе
|Метод оплаты
|Названия
|Мин. сумма
|Макс. сумма
|Комиссия
|Карта
|MasterCard
|$10
|$5000
|Нет
|Карта
|Visa
|$10
|$5000
|Нет
|Карта
|UnionPay
|$10
|$5000
|Нет
|Карта
|Prostir
|$10
|$5000
|Нет
|Онлайн кошелёк
|Neteller
|$10
|$10000
|Нет
|Онлайн кошелёк
|Skrill
|$10
|$10000
|Нет
|Криптовалюта
|BTC – Bitcoin
|0.0001 BTC
|Без ограничений
|Нет
|Криптовалюта
|USDT TRC-20 – Tether
|2 USDT TRC
|Без ограничений
|Нет
|Криптовалюта
|USDT TRC-20 – Tether
|5 USDT ERC
|Без ограничений
|Нет
|Криптовалюта
|ETH – Ethereum
|0.01 ETH
|Без ограничений
|Нет
|Криптовалюта
|LTC – Litecoin
|0.01 LTC
|Без ограничений
|Нет
|Криптовалюта
|DOGE – Dogecoin
|1 DOGE
|Без ограничений
|Нет
|Криптовалюта
|BCH – Bitcoin Cash
|0.001 BCH
|Без ограничений
|Нет
|Криптовалюта
|TRX – Tron
|10 TRX
|Без ограничений
|Нет
|Ваучеры
|Paysafecard
|$10
|$10000
|Нет
Как следует из таблицы, на сегодня использование криптовалюты при совершении финансовых операций – это наиболее выгодный и оптимальный вариант. В первую очередь, на него должны обратить внимание новички гэмблинга, которые опасаются пополнять счет на большие суммы. Однако с другой стороны, большинству геймеров пока еще привычнее традиционные способы пополнения счета: банковские карты или электронные и кошельки.
Внесение депозита на площадке производится без взимания комиссии со стороны администрации. Некоторые платежные системы могут ее брать, поэтому данный вопрос следует уточнить заранее, до совершения транзакции. Это позволит избежать недоразумений и ненужных обращений к операторам саппорта.
Вывод денег в казино Super Boss
|Метод вывода
|Названия
|Мин. сумма
|Макс. сумма
|Комиссия
|Онлайн-кошелёк
|Astropay
|$40
|$500
|Нет
|Онлайн-кошелёк
|Neteller
|$40
|$500
|Нет
|Онлайн-кошелёк
|Skrill
|$40
|$500
|Нет
|Криптовалюта
|BTC – Bitcoin
|$40
|$500
|Нет
|Криптовалюта
|USDT TRC-20 – Tether
|$40
|$500
|Нет
|Криптовалюта
|USDT TRC-20 – Tether
|$50
|$500
|Нет
|Криптовалюта
|ETH – Ethereum
|$40
|$500
|Нет
|Криптовалюта
|LTC – Litecoin
|$50
|$500
|Нет
|Криптовалюта
|DOGE – Dogecoin
|$40
|$500
|Нет
|Криптовалюта
|BCH – Bitcoin Cash
|$50
|$500
|Нет
|Криптовалюта
|TRX – Tron
|$50
|$500
|Нет
Вывод выигрышей осуществляется в строгом соответствии с правилами игорного заведения. Основная информация представлена в таблице, но следует учитывать, что указанные лимиты в некоторых случаях могут быть изменены в большую сторону. В том числе, по запросу игрока, отправленного администрации или операторам технической поддержки. Например, в случае выигрыша джекпота будет составлен персональный график, в соответствии с которым гэмблер выведет выигрыши быстрее. Кроме того, максимальные суммы, указанные в таблице, справедливы при разовом выводе в течение суток. В неделю или месяц можно получить гораздо больше.
Оставлять заявку на вывод следует в личном кабинете. Предварительно следует убедиться, что все полученные ранее бонусы отыграны. В противном случае запрос на получение денег исполнен не будет. При возникновении вопросов, связанных с выигрышами, надо обратиться к сотрудникам техподдержки. Сроки исполнения заявки зависят от выбранной системы платежей. Обычно, свои деньги можно получить за 0-24 часа. При выводе на банковские карты возможны задержки до трех суток. И последнее: выводить выигрыши можно с помощью платежной системы, которая хотя бы один раз использовалась при внесении депозита.
Live-игры: как достичь успеха?
В этом разделе представлено очень большое количество столов (более 250), которые доступны гэмблерам. Естественно, выбор всегда за пользователем, но некоторые рекомендации, позволяющие с большей вероятностью добиться успеха и получить реальные выигрыши, мы советуем изучить:
- выбирайте игры, правила которых вам известны, либо предварительно изучите необходимую информацию;
- самый высокий уровень отдачи у игры блэкджек (некоторые разновидности имеют RTP, превышающий 99,5%);
- играя в рулетку или видеослоты не стоит использовать какую-либо стратегию, т.к. это приведет к быстрому и крупному проигрышу;
- во время игры в покер лучше не отвлекаться, поскольку это азартное развлечение очень серьезное и требует максимальной концентрации;
- проигранная сумма не должна быть критической, поэтому заранее следует определить, сколько клиент казино готов потерять без существенного ущерба для своего бюджета.
Выиграть в лицензионном клубе можно, но в любом случае к азартным играм следует относиться ответственно.
Советы пользователям играющих на деньги
Стать зависимым от азартных игр очень просто. Проиграть огромную сумму тоже легко. Чтобы нахождение в игорном заведении не было омрачено проблемами, рекомендуется изучить советы опытных геймеров и экспертов азартной индустрии. Они помогут получить удовольствие от проведенного досуга, не проиграть существенные суммы и не превратиться в лудомана. Итак, рекомендации для новичков следующие:
- Не играйте на последние деньги.
- Не посещайте клуб в нетрезвом виде.
- Не отыгрывайтесь в день крупных потерь.
- Не используйте стратегии, они становятся причиной еще больших проигрышей.
- Определите сумму, которую не жалко проиграть в сутки, неделю, месяц и никогда не выходите за ее рамки.
- Поставив выигрыши на вывод, покиньте площадку и не заходите на нее до исполнения заявки.
- Не проводите в игорном заведении много времени.
- Не забывайте: онлайн-казино – место для проведения досуга, а не источник дохода.
- Научитесь управлять эмоциями.
- Всегда изучайте правила до запуска незнакомой игры, а не во время или после нее.
Придерживаясь этих рекомендаций, каждый клиент получит удовольствие от своего увлечения азартными слотами и не будет разочарован.
Дисклеймер: интернет-казино опасны
Азартные игры, ставки на спорт и другие подобные развлечения очень часта приводят к развитию игровой зависимости и другим проблемам. Всем, собирающимся зарегистрироваться в онлайн-казино, необходимо помнить о высоких рисках. Основные следующие:
- быстрое развитие лудомании;
- обман (мошенничество) со стороны нечестных представителей сферы iGaming;
- существенные финансовые потери;
- проблемы, возникающие в семье;
- потеря доверия близких.
Это не все возможные проблемы, но и указанных достаточно, чтобы каждый игрок понял: онлайн-казино – это место проведения досуга и отдыха, а не способ заработка. В случае возникновения зависимости от азартных игр, рекомендуется срочно обратиться за помощью. Например, на указанных ниже ресурсах представлена информация, которая может быть полезной игроманам:
- https://www.gamstop.co.uk
- https://gordonmoody.org.uk
- https://www.gambleaware.org
- https://www.gamcare.org.uk
Развлекаться в виртуальных клубах можно, но делать это следует с умом!