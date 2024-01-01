Регистрация

Super Boss казино: начало игры

Казино Super Boss – это современный игровой ресурс, на котором представлено несколько тысяч азартных развлечений от 70+ топовых и менее известных провайдеров. Удобный интерфейс с поддержкой большого числа языков, регулярно проводимые турниры, лотереи и пр. акции, а также профессиональная техподдержка – все это делает клуб лидером в сфере предоставления услуг iGaming.

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Регистрация в казино Super Boss

Регистрация в казино Супер Босс
Перейти к регистрации

Играть в демоверсии разрешается без прохождения процедуры. Это удобно для пользователей, желающих получить первое представление о сайте. Однако для запуска автоматов на реальные денежные средства необходимо пройти регистрацию, пополнить счет и присоединиться к бонусной программе (по желанию геймера). Алгоритм действий для желающих стать клиентами игрового ресурса простой, он понятен даже новичкам гэмблинга:

  1. Зайти на официальный сайт онлайн-казино или рабочее зеркало.
  2. Выбрать язык интерфейса.
  3. Ознакомиться с правилами и положениями игорного заведения (активная ссылка на соответствующий раздел сайта находится в нижней половине главной страницы).
  4. Задать вопросы операторам технической поддержки, если самостоятельно ответ найти не удалось.
  5. Перейти во все разделы портала для знакомства с возможностями, предлагаемыми оператором.
  6. Кликнуть по кнопке «Регистрация», находящейся в закрепе на самом верху с правой стороны любой страницы ресурса.
  7. Выбрать способ регистрации (привязка нового игрового счета к аккаунту Gugle или заполнение регистрационной формы).
  8. Следовать указаниям системы.

Если пользователь выбирает второй вариант (заполнение анкеты). То регистрация разбивается на несколько этапов. Сначала предлагается вписать адрес электронной почты и придуманный пароль. Далее надо согласиться с правилами и условиями пребывания на сайте казино. Затем следует выбрать страну нахождения и валюту счета с последующим указанием номера мобильного телефона. После этого вся информация отправляется администрации, а будущий клиент подтверждает открытие нового счета, перейдя по ссылке, которая присылается на указанный адрес почты. Став зарегистрированным посетителем, геймер должен зайти в личный кабинет. Это необходимо для последующего прохождения верификации. Подробности, связанные с ЛК клиента азартного клуба, будут представлены ниже.

Основные характеристики Супер Босса

Названия SuperBoss Casino
Основано В 2020 году
Приветственный бонус 100% бонуса к депозиту, до 35750$ + 100 фриспинов
Языки интерфейса Русский, английский, казахский, украинский и др.
Управляющая компания XO Corporation N.V.
Лицензия Кюрасао 8048/JAZ2020-021
Доступные валюты Доллары, евро, тенге, гривны, рубли и др.
Виды развлечений Слоты, рулетки, блэкджек, Live-казино, краш-игры, ставки на спорт
Провайдеры NetEnt, Pragmatic Play, Play`n Go, Playson, Spinomenal и др.

Как не сложно заметить, все характеристики клуба, указанные выше, подтверждают, что оператор игорного заведения очень серьезно относится к своему заведению. Точнее, к пользователям, решившим стать клиентами. Особое внимание владелец казино уделяет бонусной программе, которая действительно выглядит привлекательно для всех категорий гэмблеров, вне зависимости от уровня подготовленности.

VIP-статусы в казино онлайн Супер Босс

VIP-статусы в казино Супер Босс
Вступить в VIP-клуб
Название Кешбэк Подарок на День рождения VIP турниры Магазин бонусов VIP-бонусы в магазине Личный VIP менеджер
Новичок Нет Нет Нет Доступно Нет Нет
Новичок Pro 2% вейджер – х10 Нет Нет Доступно Нет Нет
Новичок Max 3% вейджер – х10 Нет Нет Доступно Нет Нет
Игрок 3% вейджер – х8 Да Нет Доступно Нет Нет
Игрок PRO 4% вейджер – х8 Да Нет Доступно Нет Нет
Игрок Max 5% вейджер – х8 Да Нет Доступно Нет Нет
Мастер 6% вейджер – х6 Да Да Доступно Да Нет
Мастер Pro 6% вейджер – х6 Да Да Доступно Да Нет
Мастер Max 7% вейджер – х6 Да Да Доступно Да Нет
Эксперт 7% вейджер – х4 Да Да Доступно Да Да
Эксперт Pro 8% вейджер – х4 Да Да Доступно Да Да
Эксперт Max 9% вейджер – х4 Да Да Доступно Да Да
SuperBoss 9% вейджер – х3 Да Да Доступно Да Да
SuperBoss Pro 11% вейджер – х2 Да Да Доступно Да Да
SuperBoss Max 12% вейджер – х1 Да Да Доступно Да Да

Итак, после изучения представленной выше таблицы даже не самый сведущий игрок поймет, что более высокий статус позволяет получить существенные преимущества. Это выражается в повышенном проценте кешбэка с одновременным снижением коэффициента вейджера. Такое сочетание позволяет минимизировать расходы. В частности, уменьшить общую сумму потерь в несколько раз! Вывод: если геймер хочет получить больше, он должен регулярно посещать азартную площадку, пополнять счет и играть на деньги. Важно!!! Это можно делать только в том случае, если пользователь не имеет склонность к игровой зависимости, т.к. в противном случае существует высокая вероятность, стать лудоманом.

Вход в личный кабинет игрока

Вход в казино Супер Босс
Войти в кабинет

Ранее мы уже писали, что после прохождения регистрации, геймер должен войти на сайт игорного заведения и посетить личный кабинет. По сути, речь идет о месте, где игрок всегда может получить необходимую информацию о своем счете и/или совершить какие-то действия. Итак, что доступно в ЛК геймера? Здесь можно инициировать начало прохождения верификации. Это важно для играющих по-крупному, т.к. вывод с депозита больших сумм возможен только после подтверждения личности. Также в личном кабинете доступно узнать:

  • состояние игрового счета;
  • историю ввода/вывода денежных средств;
  • сведения о полученных, использованных и действующих в данный момент бонусах.

Это краткий список, который на самом деле гораздо более обширный. Соответственно, став зарегистрированным пользователем, всем геймерам рекомендуется посетить личный кабинет и ознакомиться со всем, что там имеется.

Пополнения счета в Супер Боссе

Метод оплаты Названия Мин. сумма Макс. сумма Комиссия
Карта MasterCard $10 $5000 Нет
Карта Visa $10 $5000 Нет
Карта UnionPay $10 $5000 Нет
Карта Prostir $10 $5000 Нет
Онлайн кошелёк Neteller $10 $10000 Нет
Онлайн кошелёк Skrill $10 $10000 Нет
Криптовалюта BTC – Bitcoin 0.0001 BTC Без ограничений Нет
Криптовалюта USDT TRC-20 – Tether 2 USDT TRC Без ограничений Нет
Криптовалюта USDT TRC-20 – Tether 5 USDT ERC Без ограничений Нет
Криптовалюта ETH – Ethereum 0.01 ETH Без ограничений Нет
Криптовалюта LTC – Litecoin 0.01 LTC Без ограничений Нет
Криптовалюта DOGE – Dogecoin 1 DOGE Без ограничений Нет
Криптовалюта BCH – Bitcoin Cash 0.001 BCH Без ограничений Нет
Криптовалюта TRX – Tron 10 TRX Без ограничений Нет
Ваучеры Paysafecard $10 $10000 Нет

Как следует из таблицы, на сегодня использование криптовалюты при совершении финансовых операций – это наиболее выгодный и оптимальный вариант. В первую очередь, на него должны обратить внимание новички гэмблинга, которые опасаются пополнять счет на большие суммы. Однако с другой стороны, большинству геймеров пока еще привычнее традиционные способы пополнения счета: банковские карты или электронные и кошельки.

Внесение депозита на площадке производится без взимания комиссии со стороны администрации. Некоторые платежные системы могут ее брать, поэтому данный вопрос следует уточнить заранее, до совершения транзакции. Это позволит избежать недоразумений и ненужных обращений к операторам саппорта.

Вывод денег в казино Super Boss

Метод вывода Названия Мин. сумма Макс. сумма Комиссия
Онлайн-кошелёк Astropay $40 $500 Нет
Онлайн-кошелёк Neteller $40 $500 Нет
Онлайн-кошелёк Skrill $40 $500 Нет
Криптовалюта BTC – Bitcoin $40 $500 Нет
Криптовалюта USDT TRC-20 – Tether $40 $500 Нет
Криптовалюта USDT TRC-20 – Tether $50 $500 Нет
Криптовалюта ETH – Ethereum $40 $500 Нет
Криптовалюта LTC – Litecoin $50 $500 Нет
Криптовалюта DOGE – Dogecoin $40 $500 Нет
Криптовалюта BCH – Bitcoin Cash $50 $500 Нет
Криптовалюта TRX – Tron $50 $500 Нет

Вывод выигрышей осуществляется в строгом соответствии с правилами игорного заведения. Основная информация представлена в таблице, но следует учитывать, что указанные лимиты в некоторых случаях могут быть изменены в большую сторону. В том числе, по запросу игрока, отправленного администрации или операторам технической поддержки. Например, в случае выигрыша джекпота будет составлен персональный график, в соответствии с которым гэмблер выведет выигрыши быстрее. Кроме того, максимальные суммы, указанные в таблице, справедливы при разовом выводе в течение суток. В неделю или месяц можно получить гораздо больше.

Оставлять заявку на вывод следует в личном кабинете. Предварительно следует убедиться, что все полученные ранее бонусы отыграны. В противном случае запрос на получение денег исполнен не будет. При возникновении вопросов, связанных с выигрышами, надо обратиться к сотрудникам техподдержки. Сроки исполнения заявки зависят от выбранной системы платежей. Обычно, свои деньги можно получить за 0-24 часа. При выводе на банковские карты возможны задержки до трех суток. И последнее: выводить выигрыши можно с помощью платежной системы, которая хотя бы один раз использовалась при внесении депозита.

Live-игры: как достичь успеха?

В этом разделе представлено очень большое количество столов (более 250), которые доступны гэмблерам. Естественно, выбор всегда за пользователем, но некоторые рекомендации, позволяющие с большей вероятностью добиться успеха и получить реальные выигрыши, мы советуем изучить:

  • выбирайте игры, правила которых вам известны, либо предварительно изучите необходимую информацию;
  • самый высокий уровень отдачи у игры блэкджек (некоторые разновидности имеют RTP, превышающий 99,5%);
  • играя в рулетку или видеослоты не стоит использовать какую-либо стратегию, т.к. это приведет к быстрому и крупному проигрышу;
  • во время игры в покер лучше не отвлекаться, поскольку это азартное развлечение очень серьезное и требует максимальной концентрации;
  • проигранная сумма не должна быть критической, поэтому заранее следует определить, сколько клиент казино готов потерять без существенного ущерба для своего бюджета.

Выиграть в лицензионном клубе можно, но в любом случае к азартным играм следует относиться ответственно.

Советы пользователям играющих на деньги

Стать зависимым от азартных игр очень просто. Проиграть огромную сумму тоже легко. Чтобы нахождение в игорном заведении не было омрачено проблемами, рекомендуется изучить советы опытных геймеров и экспертов азартной индустрии. Они помогут получить удовольствие от проведенного досуга, не проиграть существенные суммы и не превратиться в лудомана. Итак, рекомендации для новичков следующие:

  1. Не играйте на последние деньги.
  2. Не посещайте клуб в нетрезвом виде.
  3. Не отыгрывайтесь в день крупных потерь.
  4. Не используйте стратегии, они становятся причиной еще больших проигрышей.
  5. Определите сумму, которую не жалко проиграть в сутки, неделю, месяц и никогда не выходите за ее рамки.
  6. Поставив выигрыши на вывод, покиньте площадку и не заходите на нее до исполнения заявки.
  7. Не проводите в игорном заведении много времени.
  8. Не забывайте: онлайн-казино – место для проведения досуга, а не источник дохода.
  9. Научитесь управлять эмоциями.
  10. Всегда изучайте правила до запуска незнакомой игры, а не во время или после нее.

Придерживаясь этих рекомендаций, каждый клиент получит удовольствие от своего увлечения азартными слотами и не будет разочарован.

Дисклеймер: интернет-казино опасны

Азартные игры, ставки на спорт и другие подобные развлечения очень часта приводят к развитию игровой зависимости и другим проблемам. Всем, собирающимся зарегистрироваться в онлайн-казино, необходимо помнить о высоких рисках. Основные следующие:

  • быстрое развитие лудомании;
  • обман (мошенничество) со стороны нечестных представителей сферы iGaming;
  • существенные финансовые потери;
  • проблемы, возникающие в семье;
  • потеря доверия близких.

Это не все возможные проблемы, но и указанных достаточно, чтобы каждый игрок понял: онлайн-казино – это место проведения досуга и отдыха, а не способ заработка. В случае возникновения зависимости от азартных игр, рекомендуется срочно обратиться за помощью. Например, на указанных ниже ресурсах представлена информация, которая может быть полезной игроманам:

Развлекаться в виртуальных клубах можно, но делать это следует с умом!

FAQ

Как начать играть на деньги в интернет-казино Супер Босс?

Необходимо пройти регистрацию и пополнить счет. После этого следует выбрать автомат, изучить его правила, сделать ставку и запустить игру. Полученные выигрыши мгновенно окажутся на депозите, откуда их можно вывести в соответствии с правилами клуба.

Как получить приветственный бонус в клубе Super Boss?

Геймер должен присоединиться к программе лояльности и совершить первый депозит. Следует иметь в виду, что для получения вознаграждения сумма первого пополнения счета не может быть меньше, предусмотренной правилами.

Какие реальные шансы на выигрыш в казино Супер Босс?

Все развлечения, в том числе игры в разделе с живыми дилерами, имеют встроенные генераторы случайных чисел. Только они определяют результаты раундов. Администрация или сторонние лица повлиять на это никак не могут. Соответственно, шансы на получение выигрышей есть, т.к. средний уровень отдачи по всем развлечениям площадки составляет 95%.